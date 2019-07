Britischer Brexit-Chefunterhändler zu Gesprächen in Brüssel erwartet

Brexit-Hardliner Boris Johnson ist seit einer Woche Premierminister Grossbritanniens. Ein Sprecher der britischen Regierung sagte am Mittwoch, Frost werde bei den Treffen in Brüssel Johnsons Botschaft überbringen, dass Grossbritannien die EU am 31. Oktober unter allen Umständen verlassen werde. "Wir werden energisch für einen Deal arbeiten, aber der Backstop muss beseitigt werden."

Die Backstop genannte Garantieklausel soll eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland verhindern. Johnson sieht darin hingegen ein "Instrument der Einkerkerung" Grossbritanniens in die Zollunion mit der EU und den Binnenmarkt. Falls es keine Einigung gebe, werde das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft eben ohne Abkommen verlassen, sagte der Sprecher.

Die EU lehnt Änderungen am Brexit-Vertrag strikt ab./wim/DP/jha

(AWP)