Kwarteng bestätigte auf Twitter, nicht mehr im Amt zu sein. Truss habe ihn gebeten, den Weg für einen Neuanfang frei zu machen. Er wolle Truss und seinen Nachfolger unterstützen. Es ist mit nicht einmal sechs Wochen die kürzeste Amtszeit seit 1970. Kwarteng war zuvor einem Reuters-Fotografen zufolge am Hintereingang des Amtssitzes der Regierungschefin in der Downing Street vorgefahren. Am Donnerstag hatte er seine Teilnahme an der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington vorzeitig abgebrochen, um zu Krisentreffen nach London zurückzukehren. Nachfolger als Finanzminister soll laut "Times" der frühere Aussenminister Jeremy Hunt werden. Ein Regierungssprecher wollte sich nicht zu der Personalie äussern.