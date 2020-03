Britischer Notenbankchef stellt wegen Coronavirus Hilfen in Aussicht

Carney erläuterte, dass die Bank of England in Kontakt mit anderen grossen Notenbanken stehe. Auch mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) stehe man in Verbindung. In den vergangenen Tagen haben alle grossen Notenbanken ihre Handlungsbreitschaft signalisiert, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Spekuliert wird auf Zinssenkungen, insbesondere in den USA.

Carney wird Mitte März planmässig aus dem Amt scheiden. Sein Nachfolger ist der Chef der Finanzaufsicht FCA, Andrew Bailey./bgf/jsl/mis

(AWP)