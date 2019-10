Der britische Premierminister Boris Johnson hat das neue Brexit-Abkommen als "grossartig" bezeichnet. Nun müsse das Parlament in London darüber am Samstag abstimmen, damit der EU-Austritt vollzogen werden könne. Danach könne man sich wieder auf andere "Prioritäten" konzentrieren wie Lebenshaltungskosten, das Gesundheitssystem NHS, Gewaltkriminalität und Umwelt, schrieb Johnson am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.