Britischer Premier Johnson mahnt zu Geduld im Kampf gegen Pandemie

Der britische Premierminister Boris Johnson hat einer vorzeitigen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Grossbritannien eine Absage erteilt. "Ich verstehe eure Ungeduld", sagte Johnson am Montag mit Blick auf Forderungen von Unternehmen und auch aus der eigenen Partei, die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu lockern. Eine zweite Erkrankungswelle müsse aber verhindert werden. Johnson nahm nach seiner überstandenen Covid-19-Erkrankung am Regierungssitz in der Downing Street die Amtsgeschäfte wieder auf.