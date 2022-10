Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat eine Kandidatur als Nachfolger für die scheidende Premierministerin Liz Truss ausgeschlossen. Das teilte Wallace am Freitag per Twitter mit. "Ich bin privilegiert, Verteidigungsminister zu sein und die derzeitige Bedrohung erfordert Stabilität in diesem Amt", so der konservative Politiker. Der BBC sagte er, er neige derzeit dazu, Boris Johnson zu unterstützen. Der habe zwar "ein paar Fragen" zu beantworten hinsichtlich einer parlamentarischen Untersuchung gegen ihn, doch habe Johnson ihn in seiner sicherheitspolitischen Linie stets unterstützt. Zuvor hatte aus dem aktuellen Kabinett bereits Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg für Johnson plädiert.

21.10.2022 14:31