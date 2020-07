Britisches Corona-Paket: Steuergeschenke und Hilfe für Unternehmen

Die Regierung in London will die britische Konjunktur mit einem Paket aus Steuergeschenken und Hilfen für Unternehmen im Wert von rund 30 Milliarden Pfund (rund 33,3 Mrd Euro) ankurbeln. Wie Schatzkanzler Rishi Sunak am Mittwoch im Parlament ankündigte, soll dazu unter anderem die Mehrwertsteuer in der Gastronomie und Tourismusbranche vorübergehend von 20 auf 5 Prozent gesenkt werden.