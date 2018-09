Britisches Pfund steigt nach Bericht über Brexit-Annäherung mit Deutschland

Das britische Pfund hat am Mittwoch nach einem Medienbericht über gegenseitige Zugeständnisse Deutschlands und Grossbritanniens mit Blick auf den Brexit-Prozess deutlich zugelegt. Binnen nur einer Viertelstunde gewann das Pfund am Nachmittag im Verhältnis zum US-Dollar knapp ein Prozent an Wert. Der Kurs kletterte bis auf 1,2983 Dollar. Auch zum Euro legte die britische Währung merklich zu.