Britisches Unterhaus berät über umstrittenes Binnenmarktgesetz

Das britische Unterhaus hat am frühen Montagabend mit den Beratungen über das umstrittene Binnenmarktgesetz begonnen. Die Regierung hatte angekündigt, mehrere strittige Klauseln wieder in den Gesetzentwurf einzufügen, die zuvor vom Oberhaus entfernt wurden. An diesem Plan wollte sie zunächst festhalten, obwohl sie kurz vor dem Start der Debatte angedeutet hatte, in den kommenden Tagen einzulenken.