Brüssel alarmiert wegen Wirtschaftslage in Italien - Appell an Berlin

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Kommission schlägt erneut Alarm wegen der wirtschaftlichen Probleme Italiens. Die Regierung in Rom müsse die öffentlichen Finanzen in Ordnung bringen und Reformen vorantreiben, forderte Finanzkommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Dagegen soll Deutschland aus Sicht der Kommission vor allem mehr Geld ausgeben, insbesondere für Bildung und Infrastruktur wie Bahnen, Strassen oder Brücken.