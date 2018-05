Brüssel bestätigt Razzien wegen möglichem Metallverpackungs-Kartell

EU-Ermittler haben nach Hinweisen des Bundeskartellamts in etlichen Ländern Metallverpackungs-Hersteller wegen möglicher Wettbewerbsverstösse durchsucht. Die unangekündigten Razzien seien bereits am 24. April durchgeführt worden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Zu einzelnen Unternehmen äusserte sie sich nicht.