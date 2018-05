Brüssel erlaubt UTC-Megadeal in der Luftfahrtbranche unter Auflagen

Die EU-Wettbewerbshüter haben eine der grössten Übernahmen in der Geschichte der Luftfahrtbranche mit Einschränkungen genehmigt. Der US-Mischkonzern United Technologies (UTC) dürfe den Flugzeugausrüster Rockwell Collins übernehmen, teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Es müssten aber einige Auflagen erfüllt werden.