Brüssel erwägt flexiblere Haushaltsregeln für grüne Investitionen

Mit flexibleren Haushaltsregeln will die EU-Kommission mehr Anreize für grüne Investitionen setzen. "Stabilität bleibt ein zentrales Ziel, aber genauso dringend ist es, Wachstum zu unterstützen und vor allem die immensen Investitionen zum Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren", erklärte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel. Vor der Reform sollen aber die Beteiligten und Experten in der EU zunächst befragt werden. Diese Debatte soll bis zum Jahresende dauern.