Brüssel sieht Einhaltung von Finanzzusagen in Griechenland in Gefahr

Knapp ein Jahr nach Ende der milliardenschweren Hilfsprogramme sieht die EU-Kommission neue Probleme im hoch verschuldeten Griechenland. Einige Regierungsmassnahmen könnten möglicherweise nicht im Einklang mit gemachten Zusagen stehen und auch die vereinbarten Haushaltsziele des Landes gefährden, hiess es in einem Bericht, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel vorstellte.