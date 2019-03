EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schloss eine Änderung des Austrittsvertrag aus. Auch das Brexit-Datum könne "höchstens um einige Wochen verschoben" werden, sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Tajani lehnte die von den Briten geforderte Änderungen am Austrittsabkommen jedoch strikt ab. Es sei "völlig unmöglich, den Inhalt des Scheidungsvertrags noch zu verändern - schon gar nicht in der Nordirland-Frage", sagte er in dem Zeitungsinterview.

Nötig sei eine "flexible Lösung" für die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Die Errungenschaften des Karfreitagsabkommens, das 1998 den blutigen Nordirland-Konflikt beendet hatte, dürften nicht gefährdet werden, sonst drohe neue Gewalt.

Konservative sehen Einheit des Königreichs gefährdet

Grossbritannien kann dem Chef der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May zufolge den neuen EU-Vorstoss zur Lösung der Brexit-Frage nicht akzeptieren. Der jüngste Vorschlag von EU-Chefunterhändler Michel Barnier unterwandere die Einheit des Vereinigten Königreichs, da Nordirland eine Sonderstellung eingeräumt würde, sagte Brandon Lewis, Vorsitzender der Konservativen im BBC Radio am Samstag.

"Wir werden keine Vereinbarung erzielen, die die Einheit des Vereinigten Königreichs gefährdet", erklärte Lewis. Genau diese Stärke stehe aber mit dem Vorschlag von Barnier auf dem Spiel.

Barnier hatte am Freitag angeregt, Grossbritannien das Recht einzuräumen, sich nach dem Brexit einseitig aus der Zollunion mit der EU zurückziehen zu können. Allerdings müsse sich Grossbritannien bei der grössten Streitfrage verpflichten, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden würden.

Beratungen am Samstag

In Brüssel berieten Vertreter der EU und der britischen Regierung am Wochenende weiter. Für Samstag seien dabei lediglich Gespräche auf "technischer Ebene" geplant, verlautete aus EU-Kreisen. Ein "Treffen auf politischer Ebene" war demnach zunächst nicht vorgesehen.

Das britische Unterhaus hatte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag im Januar mit grosser Mehrheit abgelehnt. May will das Abkommen am kommenden Dienstag erneut im Parlament zur Abstimmung stellen - nur gut zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt am 29. März. Auch für Mittwoch und Donnerstag stehen wichtige Abstimmungen an.

Am Dienstag will das Parlament erneut über den von May ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Änderungen an dem Regelwerk, die die Abgeordneten zur Zustimmung bewegen könnten, gibt es bislang aber nicht. Gespräche über den Brexit sollten am Wochenende fortgesetzt werden, sagte Lewis. Grossbritannien will die EU am 29. März verlassen.

