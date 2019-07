Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen Hello-Kitty-Hersteller

"Mit dem heutigen Beschluss wird bestätigt, dass Händler, die lizenzierte Produkte verkaufen, nicht daran gehindert werden können, Produkte in einem anderen Land zu verkaufen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Verbraucher, die eine Hello-Kitty-Tasse oder ein Spielzeug der Marke Chococat kaufen, kommen nun in den vollen Genuss einer der wichtigsten Vorteile des Binnenmarkts: der Möglichkeit, in ganz Europa nach den besten Angeboten zu suchen."

Die EU-Wettbewerbshüter sahen es als erwiesen an, dass das Unternehmen die grenzüberschreitenden Verkäufe von Hello-Kitty-Produkten - die auf einer fiktiven Katzengestalt basieren - im Europäischen Wirtschaftsraum von 2008 bis 2018 durch unerlaubte Klauseln in Verträgen mit Lizenznehmern beeinträchtigte.

Sanrio habe die Verstösse ausdrücklich anerkannt und mit der EU-Kommission kooperiert, hiess es von der Behörde weiter. Die Strafe sei deshalb um 40 Prozent reduziert worden./asa/DP/jha

(AWP)