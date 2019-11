Brüssel: Wachstum in Eurozone verlangsamt sich stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone wird sich nach Einschätzung der EU-Kommission stärker als erwartet verlangsamen. Für das laufende Jahr erwarte sie in den 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets ein Wachstum von 1,1 Prozent, 2020 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 Prozent, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Im Sommer war sie noch von 1,2 beziehungsweise 1,4 Prozent ausgegangen.