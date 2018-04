Brüssel will von Amazon und Co mehr Fairness für europäische Firmen

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Kommission will grosse Onlinemarktplätze und Suchmaschinen wie Amazon, Google oder Ebay mit neuen Vorschriften zu faireren Bedingungen für europäische Anbieter zwingen. Die Plattformen sollen unter anderem transparenter machen, nach welchen Kriterien Angebote bei einer Online-Suche auf den ersten Plätzen auftauchen. Die Pläne stellte die für Digitales zuständige Kommissarin Mariya Gabriel am Donnerstag in Brüssel vor. Sie fanden ein überwiegend positives Echo.