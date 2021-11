Die Wirtschaft könnte um 6,3 Prozent wachsen, sagte Minister Daniele Franco am Dienstag im Parlament. Im September hatte die Regierung sechs Prozent in Aussicht gestellt. Das Ziel sei, in der ersten Hälfte 2022 das Vorkrisenniveau zu erreichen. Das könnte bereits im ersten Quartal der Fall sein.

Italien wurde 2020 besonders hart von der Coronavirus-Pandemie getroffen und musste die schwerste Rezession in der Nachkriegszeit verkraften. Jetzt erholt sich die Wirtschaft aber. Zwischen Juli und September war das BIP um 2,6 Prozent zum Vorquartal gestiegen.

(Reuters)