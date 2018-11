Man wolle eine Kostenanalyse der wichtigsten für 2019 geplanten Sparmassnahmen abwarten, teilten die Chefs der Regierungskoalition am Montagabend mit. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte sich zuvor mit den beiden Vize-Regierungschefs Matteo Salvini und Luigi Di Maio getroffen, um über das Finanzpaket zu beraten. "Die Ziele, die bereits festgelegt wurden, wurden bekräftigt", hiess es in einer gemeinsamen Stellungnahme der drei Politiker. Aus Regierungskreisen verlautete dagegen, dass das Defizitziel im Zuge der in Kürze erwarteten Kostenanalyse noch gesenkt werden könnte.

Im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission hatte die italienische Regierung zuletzt ein Entgegenkommen signalisiert. Sie bietet zwei Insidern zufolge an, ihr Defizitziel für das kommende Jahr bis auf 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu senken. Bislang strebt sie 2,4 Prozent an. Das wäre dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant und aus Sicht der Brüsseler Kommission zu hoch.

Italien sitzt auf einem Schuldenberg von rund 130 Prozent des BIP. Die Brüsseler Behörde hatte vergangene Woche auch den nachgebesserten Budgetentwurf aus Rom wegen Verstössen gegen EU-Regeln abgelehnt. Für Italien steht deshalb eine Strafe von bis zu 3,4 Milliarden Euro im Raum.

(Reuters)