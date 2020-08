Bürger Montenegros wählen neues Parlament

In jüngsten Umfragen lag Djukanovics sozialistische Regierungspartei DPS mit 35 Prozent in Führung. Die Opposition tritt in drei unterschiedlichen Wahlbündnissen an, deren Positionen stark voneinander abweichen. Einig sind sie sich lediglich in der Ablehnung von Djukanovic, dem sie Korruption, Verstrickungen ins organisierte Verbrechen und autoritäre Tendenzen vorwerfen.

In vielen Grundsatzfragen wie etwa der Eigenstaatlichkeit und dem Verhältnis zum Westen zeigt sich die Bevölkerung gespalten. Zuletzt heizte Djukanovic die Spannungen an, als er Ende des Vorjahres ein Gesetz beschliessen liess, das der aus Belgrad gesteuerten Serbisch-Orthodoxen Kirche mit der Enteignung ihrer Besitztümer droht. Das Gesetz zog Massenprotesten nach sich, die erst infolge der Corona-Pandemie im Frühjahr abebbten.

Beobachter verweisen zudem auf Unregelmässigkeiten bei den Wahlen wie etwa manipulierte Wählerregister. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schliessen um 20.00 Uhr. Aussagekräftige Prognosen werden am späten Sonntagabend erwartet./bb/gm/DP/mis

(AWP)