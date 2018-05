Bulgarien lehnt neue EU-Regeln gegen Lohndumping für Spediteure ab

Bulgarien widersetzt sich geplanten EU-Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping, die den Speditionssektor betreffen. Das Parlament in Sofia beauftragte am Freitag einstimmig die bulgarische Regierung, das geplante Regelpaket zu diskutieren und die Interessen der bulgarischen Spediteure bei der EU zu verteidigen. Dabei soll verhindert werden, dass viele bulgarische Speditionsunternehmen wegen neuer kostspieliger in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.