Bulgarien will Beitritt zur Eurozone beschleunigen

Bulgariens Regierung will mitten in der Corona-Krise die Schritte zur Einführung des Euro beschleunigen, damit das ärmste EU-Land bei Krisen von den Vorteilen der Eurozone profitieren könne. "Bulgarien will sich bis Ende April um die Aufnahme in das Wartezimmer für die Eurozone bewerben", sagte Regierungschef Boiko Borissow am Freitag. Die Corona-Krise zeige, dass Bulgarien der Eurozone beitreten müsse, sagte er.