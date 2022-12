Der Ständerat hat am Dienstag den vom Nationalrat entsprechend abgeänderten und abgeschwächten Vorstoss von Jakob Stark (SVP/TG) oppositionslos angenommen. Geld gibt es also nur, wenn die Kosten für den Ersatz einer Holzheizung im Vergleich zu einer anderen Technologie unverhältnismässig hoch sind. Die Kriterien für diese Unverhältnismässigkeit lässt das Parlament allerdings offen. Der Bundesrat muss sich nun an die Umsetzung der Forderung machen.