Bund rechnet mit Rückgang der schweizerischen Zementproduktion

Sofern die beantragten Erweiterungsprojekte bis 2023 bewilligt werden könnten, verzögere sich ein Rückgang bis Ende 2030, heisst es im Bericht zum Rohstoffbedarf und zur Versorgungssituation in der Schweizer Zementherstellung. Ab 2031 sei erneut ein Rückgang zu erwarten, wenn zusätzliche Erweiterungsgebiete nicht für den Abbau freigegeben werden könnten oder keine neuen Abbaustandorte gefunden würden.

Für Bau und den Unterhalt werden in der Schweiz jährlich rund 5 Millionen Tonnen Zement verwendet. Die Nachfrage wurde im vergangenen Jahr zu 86 Prozent durch die sechs schweizerischen Zementwerke gedeckt, die restlichen 14 Prozent durch Importe. Die wichtigsten mineralischen Rohstoffe für Zement sind Kalk und Mergel. Sie sind in der Schweiz reichlich vorhanden.

Bei einigen Zementwerken aber sei der Zugang für die von ihnen gewählten Standorte aufgrund gesetzlicher Grundlagen und aufgrund von Widerständen gegen den Rohstoffabbau eingeschränkt, heisst es im Bericht. Vorlaufzeiten für eine Abbaubewilligung beanspruchen dem Bericht zufolge vom Richtplanverfahren bis zum Abbaubeginn 10 bis 15 Jahre.

Eine Expertengruppe hält es laut Bericht aufgrund der Versorgungssicherheit für sinnvoll, für die Zementproduktion wichtige Rohstoffvorkommen zu lokalisieren, zu bewerten und in einer nationalen Übersicht darzustellen. Dies soll Behörden und Rohstoffproduzenten bei der Planung von Abbauvorhaben dienen. Die Kompetenz für die Bewilligung von Abbauvorhaben liegt primär bei den Kantonen und Gemeinden.

Daneben wird auch in der Schweiz daran geforscht, wie man die Primärrohstoffe durch neue Materialien ersetzen könnte. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) sucht mit der Forschung und der Wirtschaft an entsprechenden Lösungen. Allerdings würden sich die Primärrohstoffe für Zement trotz technologischer Entwicklungen bisher nur zu einem geringen Teil ersetzen lassen, heisst es im Bericht. Auch Technologien für zementfreien Beton befinden sich in der Entwicklung.

(AWP)