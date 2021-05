Bund rekrutiert 75 Personen für Impfstoffproduktion bei Lonza

Man habe sofort ein Programm gestartet, um neue Personen zu finden, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern. 75 Personen seien bisher rekrutiert worden - beispielsweise an Universitäten. Laut Berset werden die ersten 15 Fachkräfte bald bei Lonza eingesetzt.

Vor rund einem Monat hatten Lonza und Moderna bekanntgegeben, dass sie ihre Impfstoffproduktion ausbauen. Rund 1200 Stellen sollen dieses Jahr geschaffen werden. In Visp VS sollen drei weitere Produktionslinien für die Impfstoffherstellung entstehen.

(AWP)