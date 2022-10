Geht es um Kulturgüter aus früheren Kolonialgebieten, will das BAK in erster Linie Projekte unterstützen, die in Zusammenarbeit mit den betroffenen Herkunftsgemeinschaften durchgeführt werden. Auch wissenschaftliche Kooperationen mit den Herkunftsländern sowie die Vermittlung von Forschungsresultaten will das BAK berücksichtigen.