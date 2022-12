Beleuchtung machte im vergangenen Jahr elf Prozent des Gesamtstromverbrauchs in der Schweiz aus, wie es in einer Mitteilung des BFE vom Dienstag heisst. Die Branche strebt demnach eine weitere Reduktion um 50 Prozent gegenüber 2018 an - auf 3,5 Terawattstunden (TWh).