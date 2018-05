Bundesamt für Energie: Ausbau der Wasserkraft auf Kurs

Mit diesem Wachstum kann der im neuen Energiegesetz festgehaltene Richtwert eingehalten werden, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Dienstag mitteilte. Ziel ist eine Wasserkraftproduktion von 37'400 GWh. Erreicht werden können inzwischen 36'327 GWh.

Das BFE weist darauf hin, dass der grösste Teil der Leistungssteigerung des Kraftwerkparks auf die Inbetriebnahme des Pumpspeicherkraftwerkes Linth Limmern (GL) zurückgeht. Dieses ist zwischen 2015 und Ende 2017 schrittweise ans Netz gegangen. Die Leistungssteigerung belief sich auf rund 1000 Megawatt.

Gemäss der Statistik Wasserkraft des BFE waren am 1. Januar 2018 in der Schweiz 650 Wasserkraft-Zentralen mit einer Leistung über 300 Kilowatt in Betrieb. Ein Jahr zuvor waren es noch 643 Anlagen gewesen. Der Anteil der Wasserkraft am inländischen Strom liegt heute bei rund 57 Prozent.

mk

(AWP)