Mit dem Teuerungsausgleich passt sich der Bund Entwicklungen in der Privatwirtschaft an. Die Fluggesellschaft Swiss beispielsweise zahlt ihren Angestellten einen Teuerungsausgleich von 3,3 Prozent. Die Migros hob Löhne und Vergütungen in einer Bandbreite von 2,0 bis zu 2,8 Prozent an, Coop um 2 Prozent.