Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Blatter und Platini

(Neu sind die Reaktion Blatters ab dem 5. Abschnitt und Hintergrund in den letzten drei Abschnitten.) - Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag gegen den ehemaligen Fifa-Präsidenten Joseph Blatter und den ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini Anklage erhoben. Sie sollen eine unrechtmässige Fifa-Zahlung von 2 Millionen Franken an Platini geleitet haben.