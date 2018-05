Bundesanwaltschaft: Strafuntersuchung gegen PetroSaudi-Vertreter im 1MDB-Skandal

Eröffnet hat die BA die Strafuntersuchung bereits im November 2017, doch wegen Verdunkelungsgefahr bestätigte die Behörde die Untersuchung erst am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Berichtet hatte zuvor die Nachrichtenagentur Reuters aufgrund einer Meldung in der "Financial Times".

Die BA ermittelt gegen die beiden Personen wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Betrugs, Bestechung ausländischer Amtsträger, mangelnder Sorgfaltspflicht bei Finanzgeschäften und ungetreuer Amtsführung. Darüber hinaus werde eine der beiden Personen der Dokumentenfälschung verdächtigt, schreibt die BA.

PetroSaudi und 1MDB standen von 2009 bis 2012 über ein Joint-Venture miteinander in Verbindung. Die Untersuchung der BA richtet sich gegen zwei Verantwortliche dieses gemeinsamen Unternehmens.

PetroSaudi sagte am Dienstag, gegenüber "Reuters" und der "Financial Times", das Unternehmen selbst sei nicht Ziel der Strafuntersuchungen. An den Veruntreuungen bei 1MDB sei PetroSaudi auch über das Gemeinschaftsunternehmen nicht beteiligt; vielmehr kooperiere die Firma vollumfänglich mit den Behörden.

4,5 MILLIARDEN DOLLAR VERUNTREUT

Der malaysische Staatsfonds 1MDB steht im Zentrum weitreichender Untersuchungen von Geldwäscherei in mindestens sechs Ländern weltweit, darunter in der Schweiz, den USA und Singapur. Schweizer Behörden ermitteln seit 2015 in dem Fall.

Insgesamt 4,5 Milliarden Dollar haben hochrangige Verantwortliche des Fonds laut dem US-Justizministerium veruntreut. Malaysias Ministerpräsident Najib Razak hatte 1MDB kurz nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte im Jahr 2009 gegründet. Er sagte damals, der Fonds trage zur Modernisierung des Landes bei.

Verwandte und Vertraute des Regierungschefs sollen mit Geld aus dem Fonds unter anderem Luxuswohnungen in New York und Gemälde von Van Gogh gekauft haben. Mehrere Milliarden Dollar verschwanden in dunklen Kanälen. Razak weist jegliches Fehlverhalten zurück.

Anfang April hatte Razak vom malaysischen König die Erlaubnis erbeten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen angekündigt. Diese sollen am 9. Mai stattfinden.

Vor diesem Hintergrund hat sich am Dienstag auch 1MDB zu Wort gemeldet. Alle Beteiligten sollten nicht "angebliche Untersuchungen Schweizer Behörden" politisieren. Sie sollten es unterlassen, für politische Ziele Verbindungen zu 1MDB herzustellen.

"Wir wollen eindeutig (in the strongest possible terms) klarstellen, dass 1MDB nicht Ziel irgendwelcher Strafuntersuchungen ist, weder in Malaysia noch international", hiess es in einem Statement.

