Bundesbank begrüsst Ausnahmen für EU bei US-Zöllen

Die Bundesbank hat die vorläufige Ausnahmeregelung für die zuletzt in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium für die Europäische Union begrüsst. "An einem Handelskrieg kann niemand Interesse haben", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Montag laut Redetext in Wien. Die Entscheidung Washingtons, die EU bei den neuen Zöllen vorerst auszunehmen, reduziere das Risiko einer Eskalation des derzeitigen Handelskonflikts mit den USA.