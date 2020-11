Bundesbankpräsident Weidmann skeptisch gegenüber 'grüner Geldpolitik'

Der Kampf gegen den Klimawandel obliegt laut Bundesbankpräsident Jens Weidmann den Regierungen und nicht der Europäischen Zentralbank (EZB). "Es ist nicht Aufgabe des Eurosystems, bestimmte Industriezweige zu bestrafen oder zu fördern", schreibt Weidmann in einem Gastbeitrag der "Financial Times", der am Donnerstag vorab veröffentlicht wurde. Er wandte sich damit gegen Vorschläge, die Anleihekaufprogramme der EZB stärker an "grünen" Themen auszurichten. Weidmann bestimmt im Rat der EZB über die Geldpolitik mit.