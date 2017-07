Bundesfinanzminister Schäuble fordert Abbau fauler Kredite bei Europas Banken

"In einer Zeit, in der es wirtschaftlich ja in der Eurozone ganz gut geht, sind die Chancen, das zu stabilisieren, sehr günstig", fügte Schäuble hinzu. Auch die Situation in Italien, wo viele Banken einen besonders hohen Bestand sogenannter fauler Kredite haben, sei die Lage aus seiner Sicht beherrschbar.

Insgesamt erreicht die Summe der Kredite mit hohem Ausfallrisiko bei europäischen Banken rund eine Billion Euro. Bei mehreren südeuropäischen Ländern ist die Quote besonders hoch. Die Finanzminister aller EU-Länder wollen am Dienstag einen Aktionsplan beschliessen, um die Risiken abzumildern./vsr/DP/jha

(AWP)