Bundesgericht: Beitrag zum Versicherungsgesetz im "Kassensturz" war sachgerecht

Das Bundesgericht hat den Entscheid der UBI vom Januar 2020 aufgehoben. In seinen Erwägungen halten die Lausanner Richter fest, dass der Beitrag "nicht in jeder Hinsicht überzeugt". In Bezug auf den Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) bei der Revision des Versicherungsvertragsgesetzes hätte dessen Rolle zwar differenzierter dargestellt werden können. Dies genüge jedoch nicht, um ein aufsichtsrechtliches Einschreiten der UBI zu rechtfertigen.

Das Konsumentenmagazin "Kassensturz" hatte im April 2019 einen rund 15-minütigen Beitrag zur anstehenden Beratung der besagten Gesetzesrevision gesendet. Der Vernehmlassungsentwurf hatte ein grundsätzliches Verbot einseitiger Anpassungen von Versicherungsverträgen vorgesehen.

Nach der Vernehmlassung schlug der Bundesrat jedoch vor, einseitige Änderungen durch die Versicherungen zuzulassen. Dieser Entwurf deckte sich mit der vom SVV eingereichten Vernehmlassungsantwort, schreibt das Bundesgericht in seinem Urteil. Im TV-Beitrag wurden die Folgen dieser Bestimmung aus Sicht der Konsumenten als problematisch kritisiert.

Der SVV reichte gegen den Beitrag eine Beschwerde bei der UBI ein. Er machte insbesondere geltend, die Sendung sei einseitig, beinhalte falsche Tatsachen und greife in unzulässiger Weise in ein Parlamentsgeschäft ein. Die UBI hiess die Beschwerde mit fünf zu vier Stimmen gut. Die SRG zog den Entscheid aber erfolgreich ans Bundesgericht weiter.

Zulässiger "anwaltschaftlicher Journalismus"

Dieses hält einmal mehr fest, dass die gesetzlichen Programmbestimmungen "anwaltschaftlichen Journalismus" nicht ausschliessen würden. Zu wahren sei jedoch eine kritische Distanz zum Ergebnis der eigenen Recherchen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern müsse eine eigene Meinungsbildung ermöglicht werden.

Der SVV wurde im Beitrag als "Einflüsterer" des Bundesrates dargestellt, der mit seinen sehr umfassenden Vernehmlassungseingaben durchgedrungen sei. Das "gemeine Volk" sollte nun dessen Vorschläge dulden. Dargestellt wurde dies, indem das Volk das Logo des Verbandes schlucken musste. Nur in diesem Teil der Sendung wurde der SVV namentlich genannt.

Das Bundesgericht pflichtet der UBI bei, dass der SVV teilweise in einem negativen Licht dargestellt worden sei. Aus dem Bericht gehe jedoch klar hervor, dass der Verband nur mit seiner Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren auf den Bundesrat Einfluss genommen habe. Eine darüber hinaus gehende Kritik sei nicht geäussert worden.

Meinungsbildung geschützt

Weiter sei nicht der Verband im Zentrum des Berichts gestanden, sondern das Gesetzgebungsverfahren und die damals bevorstehende Debatte im Nationalrat. Das Bundesgericht verweist zudem auf den Ratgeber des Schweizer Presserats, wonach bei Kritik, die sich auf amtliche Quellen stützt - vorliegend die Vernehmlassungsantwort -, eine Anhörung nicht notwendig sei.

Auch sei das Ziel der Programmaufsicht in erster Linie der Schutz der unverfälschten Willens- und Meinungsbildung der Öffentlichkeit und nicht die Durchsetzung privater Anliegen.

Die Redaktion der Sendung "Kassensturz" sieht im vorliegenden Urteil des Bundesgerichts "eine wichtige Bestätigung in ihrer Rolle als Anwältin der Konsumentinnen und Konsumenten", wie das Schweizer Radio und Fernsehen am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb.

Die Redaktion werte den Entscheid als Bekräftigung, klar und auch pointiert Position zu Gunsten der Konsumenten zu beziehen, wenn er insgesamt fair und sachgerecht berichtet werde. Ihre Kontrollfunktion komme besonders zum Tragen beim komplexen Thema Versicherungsverträge, wo Versicherungen gegenüber ihren Kunden einen Wissensvorsprung hätten.

