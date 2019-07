Bundesgericht bewilligt Lieferung von UBS-Kundendaten an Frankreich

(Zusammenfassung; mit Reaktion der Bankiervereinigung (SBVg) und des EFD ergänzt) - Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) darf UBS-Kundeninformationen zu rund 40'000 Konten an Frankreich liefern. Dies hat das Bundesgericht in einer öffentlichen Beratung mit drei zu zwei Stimmen entschieden. Die Informationen dürfen jedoch nicht für das Strafverfahren gegen die UBS in Frankreich verwendet werden.