Bundesgericht: Gelder von Janukowitsch-Vertrautem bleiben gesperrt

Damit bestätigt das Bundesgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Die Gelder auf Schweizer Konten wurden nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Februar 2014 eingefroren.

Basis für die Blockierung bildet heute das Bundesgesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, das im Jahr 2016 in Kraft trat. Die Vermögenswerte sind jedoch auch wegen in der Schweiz und in der Ukraine hängigen Strafverfahren gegen Iwanjuschtschenko blockiert.

Das Bundesgericht hält fest, dass die Bedingungen für die Sperrung und die Nennung von Iwanjuschtschenkos Name in der entsprechenden Verfügung weiterhin erfüllt seien. So trat im Herkunftsland ein Machtverlust der Regierung ein, der Korruptionsgrad in der Ukraine ist hoch und die Vermögenswerte wurden wahrscheinlich nicht legal erlangt.

Nicht relevant für schweizerisches Recht ist gemäss Bundesgericht, ob einem Betroffenen eine Schuld nachgewiesen werden konnte. Es reiche die Wahrscheinlichkeit einer rechtswidrigen Herkunft der Gelder.

Schweizer Recht ist massgebend

Keine Rolle für die Schweiz spielt zudem, dass die Europäische Union und Kanada die Gelder Iwanjuschtschenkos frei gegeben haben. Laut Bundesgericht war sich der Gesetzgeber beim Erlass der entsprechenden Bestimmungen bewusst, dass das Schweizer Recht in weiterem Umfang auf die Sperrung von Vermögenswerten abzielt, als dies in anderen Staaten der Fall ist.

Auch die Rüge, dass die Dauer der Nennung seines Namens unverhältnismässig sei, hat das Bundesgericht abgewiesen. Die maximale Dauer beträgt nach Schweizer Recht zehn Jahre.

Für das Verfahren vor Bundesgericht muss Iwanjuschtschenko 100'000 Franken bezahlen. Und auch die Kosten von 50'000 Franken für die Behandlung des Falls durch das Bundesverwaltungsgericht werden trotz Kritik des Beschwerdeführers nicht gesenkt. (Urteil 2C_572/2019 vom 11.03.2020)

