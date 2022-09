Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille scheidet Ende Jahr aus

Martha Niquille (Mitte) trat ihr Amt als Bundesrichterin 2009 an. Von 2009 bis 2012 gehörte sie der ersten sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts in Luzern an. Seit 2013 ist sie Mitglied der ersten zivilrechtlichen Abteilung in Lausanne. Von 2017 bis 2020 war sie Vizepräsidentin des Bundesgerichts und seit 2021 präsidiert sie als erste Frau das Bundesgericht.

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Niquille als Richterin wird von der Vereinigten Bundesversammlung am 28. September 2022 gewählt werden.

