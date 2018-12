Als Angela Merkel Ende Oktober ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz verkündete, schien sie noch der Meinung zu sein, dass sie trotzdem bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 Kanzlerin bleiben könne. Auch wenn sie selbst zuvor immer wieder betont hatte, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehören. Doch mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass Merkel selbst nicht mehr an ein reguläres Ende ihrer Kanzlerschaft glaubt. An diesem Mittwoch versandte das Bundespresseamt einen Reisehinweis, wonach die Bundeskanzlerin "möglicherweise" am 9. Dezember zum UN-Migrationsgipfel nach Marokko reisen werde. Möglicherweise? Bislang hiess es immer, Merkel werde definitiv an diesem Gipfel teilnehmen und dem UN-Migrationspakt zustimmen.

Ein Sprecher der Bundesregierung wies darauf hin, dass sich das einschränkende Abverb allein auf die Reiseaktivität der Kanzlerin bezieht, nicht aber auf die geplante Zustimmung Deutschlands zum UN-Migrationspakt.

Nun rätselt man in Berlin, was den Sinneswandel der Kanzlerin bewirkt haben könnte. Am 7. Dezember, also wenige Tage vor dem Gipfel, findet in Hamburg bekanntermassen der CDU-Bundesparteitag statt, auf dem der oder die neue Vorsitzende gewählt wird. Wird Merkel ihre Entscheidung über die Teilnahme am UN-Gipfel am Ende davon abhängig machen, wie der Machtkampf zwischen ihrer Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrem Erzfeind Friedrich Merz ausgeht?

Wo immer die Kanzlerin in diesen Tagen auftritt, werden ihre Errungenschaften angepriesen. So zuletzt beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin, wo Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer vergangene Woche ein Loblied auf sie sang. "Mit enormem Engagement" habe Merkel grosse Dinge für Deutschland und Europa geleistet, flötete Kramer. Das war sicher nett gemeint, klang aber leider wie eine Abschiedsrede.

Auch auf dem EU-Sondergipfel zum Brexit am vergangenen Sonntag wirkte Merkel nicht gerade wie eine Regierungschefin, die noch wahnsinnig viel bewegen will. Auf die Frage eines Journalisten, was Deutschland denn noch tun könne, um der britischen Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung im britischen Unterhaus zu helfen, lautete Merkels Antwort: "Nichts, wonach man nicht gefragt wird."

Am Ende der rund 13-minütigen Pressekonferenz, bei der Merkel so wortkarg wie selten war, verabschiedete sie die ratlosen Journalisten mit dem freundlichen Hinweis: "Dankeschön, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Sonntag. Unser Beitrag bestand darin, dass wir uns nicht sehr verspätet haben."

So spricht keine Kanzlerin, die in den nächsten drei Jahren noch viel vorhat.

(Bloomberg)