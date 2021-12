Bundespräsident will Negativtrend mit neuen Massnahmen durchbrechen

"Wir konnten lange Zeit zuversichtlich sein", sagte Parmelin am Freitag vor den Medien in Bern. Nun nehme die Belastung in den Spitälern aber weiter zu. Neue Massnahmen seien nötig: "Wir sind es uns allen schuldig, aber insbesondere dem Arzt- und Pflegepersonal sowie den kranken Personen."

Ein Land sei genauso stark wie seine Bevölkerung, sagte der Bundespräsident. Deshalb bleibe der Bundesrat optimistisch. "Wir werden die Krise auch in den nächsten Wochen gemeinsam meistern." Das Ziel sei es nun, allen ruhige Festtage zu ermöglichen.

(AWP)