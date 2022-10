(Update) - Bundespräsident Ignazio Cassis ist am Donnerstag in der Ukraine eingetroffen. Er wolle sich vor Ort in Kiew ein Bild der Kriegssituation, der humanitären Lage und der Vorbereitungsarbeiten für den Wiederaufbau des Landes machen, schrieb er auf Twitter.

20.10.2022 09:39