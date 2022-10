So sei sie zusammen mit ihren ukrainischen Partnern Gastgeberin der Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine gewesen. Die daraus hervorgegangenen Lugano-Prinzipien legten weithin akzeptierte Kriterien für den Wiederaufbau und die Reformen in der Ukraine fest. Der Bundespräsident wird nächste Woche auch in Berlin an einer Aufbau-Konferenz für die Ukraine teilnehmen.