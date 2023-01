Bundesrat Albert Rösti setzt mit Blick auf die Schweizer Stromproduktion auf "Technologieoffenheit". Es sei nicht bekannt, welche Technologien in den nächsten 20 oder 30 Jahren entwickelt werden, sagte der neue Energieminister am Mittwoch am Schweizerischen Stromkongress in Bern.

18.01.2023 18:35