Bundesrat beantragt Corona-Nachträge von 14,3 Milliarden Franken

Insgesamt sollen die Mittel für Härtefallmassnahmen von 2,5 auf 10 Milliarden Franken aufgestockt werden. Der Anteil des Bundes erhöht sich damit auf 8,2 Milliarden Franken. Dies bedingt einen Nachtrag zum Budget 2021 von 6,3 Milliarden Franken, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Mittwoch mitteilte.

Für die Kurzarbeitsentschädigung will der Bundesrat zusätzliche 6 Milliarden Franken bereitstellen. Die ambulant durchgeführten Corona-Tests schlagen mit zusätzlich knapp 990 Millionen Franken zu Buche. Auf den Erwerbsersatz entfallen 940 Millionen Franken.

Weitere Nachträge betreffen Aufstockungen im Eigenaufwand des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Bundesamtes für Statistik (BFS) sowie beim Gesundheitsschutz. Weitere Mittel beantragt der Bundesrat für von Kantonen und Gemeinden geführte Kinderbetreuungsinstitutionen für entgangene Elternbeiträge während des Lockdowns im ersten Halbjahr 2020.

Parlament muss noch zustimmen

Der grösste Teil der Nachträge wird gemäss Mitteilung als ausserordentlicher Zahlungsbedarf beantragt. Es handelt sich um 13,2 Milliarden Franken. Das heisst, sie brauchen eine Bewilligung durch das Parlament.

In der Botschaft zur Änderung des Covid-19-Gesetzes müssen die Räte zudem darüber befinden, ob die Beträge für die Härtefallmassnahmen nicht mehr im Gesetz aufgeführt werden und lediglich als einfacher Bundesbeschluss behandelt werden sollen.

Von den insgesamt zehn neu bereitgestellten Milliarden sind deren sechs für KMU vorgesehen. 30 Prozent an diese sechs Milliarden Franken sollen die Kantone beisteuern. Der Rest soll an Grossbetriebe gehen, für die der Bund alleine aufkommen will. Das ermögliche einen Standard für die ganze Schweiz, sagte Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch vor den Medien.

