Für beiden neugewählten Regierungsmitglieder Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti steht bereits am (morgigen) Donnerstag ein wichtiger Termin an. Der Gesamtbundesrat wird dann über die Departementsverteilung diskutieren, wie Bundesratssprecher André Simonazzi am Mittwoch im Schweizer Fernsehen (SRF) bekanntgab.

07.12.2022 11:23