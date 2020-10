Bundesrat Berset: "Corona-Schnelltests sind bald im Einsatz"

Trotzdem bestünden noch einige grosse Herausforderungen. So sei derzeit noch offen, wie und an wen die Schnelltests verteilt werden sollen, sagte Berset am Donnerstag vor den Bundeshausmedien. Auch die Frage, wie die Meldungen erfasst werden sollen, sei noch nicht geklärt. Berset sagte, dass die Antworten nun bei einer Konsultation der Kantone gefunden werden sollen.

"Alle Testenden ans System anzuschliessen, wird eine grosse Herausforderung sein", ergänzte Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Bezüglich Testkapazitäten gebe es derzeit kein Problem, sagte Berset weiter. "Wir haben genügend Tests." Jedoch würde nicht genügend Material zur Verfügung stehen, um Angestellte in Firmen und Personen an der Grenze testen zu können.

(AWP)