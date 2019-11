Bundesrat beschliesst baldige Einführung einer Finanzierungsquote für Banken

Die entsprechenden Verordnungsanpassungen sollen im Frühsommer 2020 verabschiedet werden und auf Mitte 2021 in Kraft treten, wie es in einer Mitteilung des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) vom Mittwoch hiess.

Die Einführung einer Finanzierungsquote gehört zur Umsetzung der internationalen Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht ins Schweizer Recht. Aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung der NSFR in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten hatte der Bundesrat mit einer Einführung in der Schweiz bislang zugewartet. Mittlerweile steht die Einführung in der EU auf Mitte 2021 fest. Es würden zudem Anzeichen bestehen, dass die USA eine solche Quote relativ rasch einführen könnten.

Der Bundesrat habe das EFD daher beauftragt, zusammen mit den Betroffenen eine letzte Bereinigung der Regelungstexte vorzunehmen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Verordnung soll ihm im Frühsommer 2020 vorgelegt werden.

