Fehler-Meldesysteme gibt es laut Bundesrat namentlich in der zivilen Luftfahrt, vereinzelt auch im öffentlichen Verkehr und in der Kernenergie. Die militärische Luftfahrt wiederum habe kein solches System, so der Bundesrat. Gemäss einer Umfrage in betroffenen Kreisen bestehe grundsätzlich das Bedürfnis für gelebte Fehlerkultur.