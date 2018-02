Bundesrat Cassis bei EU-Erweiterungskommissar Hahn in Brüssel

Die beiden Politiker hätten im Gespräch die Positionen Berns und Brüssels dargelegt, teilte Jean-Marc-Crevoisier, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtigen Angelegenheiten (EDA) der Nachrichtenagentur SDA mit. Einzelheiten nannte er nicht.

Cassis und Hahn hatten sich erstmals im Januar am WEF in Davos getroffen. Sie hatten dabei vereinbart, in direktem Kontakt zu bleiben und sich regelmässig zu treffen, um sich gegenseitig über die Entwicklung im Europa-Dossier auf dem Laufenden zu halten.

(AWP)